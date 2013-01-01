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Сверхлегкий и компактный квадрокоптер
Всё для впечатлений на скорости
Простые полеты, высокое качество съемки
Драгоценные воспоминания в плавных видео
Все для творчества, образования и развлечения
Профессиональные квадрокоптеры
Ручные стабилизаторые для профессиональных камер
Беспроводное управление объективом
Профессиональные системы съемки и стабилизации
Платформы для промышленной отрасли
Платформы для любых видов сель-хоз работ
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Для выполнения геодезических, картографических и инспекционных задач
Решения в области безопасности
Качественная передача видео, точное управление
Выйди за грань реальности
Всё самое нужное для творчества
ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
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ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
КОНТРОЛИРУЙ КАЖДЫЙ КАДР
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КОНТРОЛИРУЙ КАЖДЫЙ КАДР
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОЛЕТОМ
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОЛЕТОМ
МОЩЬ И ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА
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МОЩЬ И ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА
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ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПОЛЕТ
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ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПОЛЕТ
ЛЕТАЙТЕ НАЯВУ
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ЛЕТАЙТЕ НАЯВУ
МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРА, БОЛЬШИЕ МОМЕНТЫ
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МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРА, БОЛЬШИЕ МОМЕНТЫ
Результаты профессионального уровня без труда
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Результаты профессионального уровня без труда
Создавайте умопомрачительные кадры!
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Создавайте умопомрачительные кадры!
ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
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КОНТРОЛИРУЙ КАЖДЫЙ КАДР
Подробнее
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОЛЕТОМ
Подробнее
МОЩЬ И ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА
Подробнее
Подробнее
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПОЛЕТ
Подробнее
ЛЕТАЙТЕ НАЯВУ
Подробнее
МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРА,БОЛЬШИЕ МОМЕНТЫ
Подробнее
МАЛЕНЬКАЯ КАМЕРА,БОЛЬШИЕ МОМЕНТЫ
Создавайте умопомрачительные кадры!
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Инновации для нового видения уже сегодня
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