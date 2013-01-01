Официальный дистрибьютор DJI

Инновации для нового видения уже сегодня

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ

КЛИЕНТАМ

Популярные товары DJI

ClicBot - Комплект Standart

ClicBot - Комплект Standart

 арт. 000000000658
51 500 руб
DJI Mini SE Fly More Combo

DJI Mini SE Fly More Combo

 арт. 6941565911452
37 990 руб
DJI Air 2S

DJI Air 2S

 арт. 6941565911131
97 990 руб
DJI AIR 2S Fly More Combo

DJI AIR 2S Fly More Combo

 арт. 6941565911209
126 990 руб
DJI FPV Combo

DJI FPV Combo

 арт. 6941565903860
134 990 руб.
Mavic 2 Enterprise Advanced

Mavic 2 Enterprise Advanced

 арт. 6941565913395
597 960 руб.
DJI Mini 2 Fly More Combo

DJI Mini 2 Fly More Combo

 арт. 6941565905178
60 990 руб
DJI Pocket 2 Creator Combo

DJI Pocket 2 Creator Combo

 арт. 6941565903150
49 990 руб.
Mavic Air 2

Mavic Air 2

 арт. 6958265100307
80 990 руб.
Mavic Air 2 Fly More Combo

Mavic Air 2 Fly More Combo

 арт. 6958265100413
99 990 руб
Mavic Air 2 Fly More Combo + Smart Controller

Mavic Air 2 Fly More Combo + Smart Controller

 арт. 6941565901293
149 990 руб.
Официальный дистрибьютор DJI

Гарантия качества всей продукции. Обслуживание и гарантийный ремонт в фирменном сервисе

Доставка

Срочная доставка по Москве, России и СНГ, бесплатно

Возврат товара

Работаем в соответствии с законами РФ и заботимся о наших клиентах

Любые способы оплаты

Удобство так важно – доступны все способы оплаты для наших покупателей

Для вашего удобства мы предлагаем любой удобный способ оплаты. Ваш комфорт от покупок наша приоритетная задача.